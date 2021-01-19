В Киевской области выявили крупную нарколабораторию по производству метадона

Сотрудники Департамента по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины разоблачили в Киевской области группу злоумышленников, которые организовали лабораторию по производству наркотического вещества метадона.

"Организовал преступный бизнес 31-летний киевлянин. Мужчина вместе со своим 28-летним подельником оборудовали в загородном доме в Киевской области нарколабораторию, где изготавливали метадон в особо крупных объемах. Прекурсоры для его изготовления заказывали из-за рубежа и хранили в столичном гараже", – сообщает пресс-служба Нацполиции во вторник.

По информации ведомства, к работе в лаборатории были привлечены еще 6 лиц, возрастом от 28 до 62 лет. Каждый из них выполнял свою роль: лаборанты, курьер и помощники. Реализация готового товара осуществлялась по всей территории государства и за рубежом. У злоумышленников была своя сеть проверенных клиентов, которым передавали наркотики во время личных встреч.

Отмечается, что в месяц лаборатория производила около 50 кг наркотиков. По ценам "черного рынка" сумма изъятых нарковеществ составляет более 10 млн гривень. За сбыт товара члены группы получали до 50 млн гривень прибыли ежемесячно.

В результате проведенных обысков обнаружено шесть килограммов метадона, более тонны прекурсоров и лабораторное оборудование. Изъятые прекурсоры позволяли злоумышленникам производить около 200 килограммов метадона.

Полиция задержала двух активных участников группировки. За незаконное производство и продажу наркотических веществ им грозит до 20 лет лишения с конфискацией имущества.

Остальные участники преступной группы объявлены в розыск за участие в производстве наркотиков.