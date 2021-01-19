Мининфраструктуры отстранило и.о. директора ГП "ОМТП" на время проверки

Министерство инфраструктуры приказом от 16 января 2021 года отстранило Алексея Мясковского от исполнения обязанностей директора ГП "Одесский морской торговый порт" (ОМТП).

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе министерства, согласно приказу, Мясковский отстранен "на время проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия".

Исполнение обязанностей директора госстивидора на период отстранения Мясковского возложено на первого заместителя директора ГП Александра Гармаша.

Как сообщалось, Кабинет министров согласовал назначение Мясковского и.о. директора ГП "Одесский морской торговый порт" 16 октября 2019 года. Ранее он возглавлял юридическую службу предприятия.

ГП "ОМТП" является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет.