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12:21 19.01.2021

XVI Международная Карпатская финансовая конференция состоится 17-20 марта

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XVI Международная Карпатская финансовая конференция состоится 17-20 марта

XVI Международная Карпатская финансовая конференция, проводимая при поддержке Лиги страховых организаций Украины, состоится 17-20 марта 2021 во Львове, сообщается в информации оргкомитета конференции.

В этом году в порядке двухдневной конференции актуальными вопросами будут состояние финансового бизнеса, тенденции и прогнозы относительно будущих макроэкономических вызовов. Также будут рассмотрены сценарные модели оптимального рыночного поведения, обсуждены результаты деятельности финансовых рынков в 2020 году.

К участию в конференции приглашены представители Национального банка Украины, других государственных и регулирующих органов, руководители компаний и учреждений всех сегментов финансового рынка, ученые, международные эксперты.

Организаторы конференции отмечают, что ее особенность заключаются в том, что прошли первые три квартала с момента передачи в Национальный банк Украины функций регулятора финансовых рынков. До начала работы конференции уже будут обработаны отчеты компаний за 2020 год, могут обсуждаться предварительные выводы и подводиться первые основные итоги, рекомендоваться перечень необходимых корректив в маркетинговые стратегии.

"Уверены, что очередная XVI Международная Карпатская финансовая конференция будет своевременным и продуктивным мероприятием, будет способствовать профессиональному диалогу регулятора с рыночными компаниями, обмену идеями эффективного развития отечественного финансового рынка", - отмечается в сообщении оргкомитета.

 

Теги: #финансы #страхование #конференция
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