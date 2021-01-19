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11:36 19.01.2021

ГБР задержало экс-помощника нардепа, пытавшегося получить $200 тыс. за якобы помощь в трудоустройстве в ОПУ

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ГБР задержало экс-помощника нардепа, пытавшегося получить $200 тыс. за якобы помощь в трудоустройстве в ОПУ

Государственное бюро расследований, при содействии Офиса президента Украины, разоблачило преступную деятельность гражданина Украины - бывшего помощника народного депутата, который путем обмана пытался завладеть денежными средствами лица в сумме $200 тыс.

"Оперативными сотрудниками установлено, что мужчина пытался завладеть средствами потерпевшего, заверив его в том, что он может помочь в трудоустройстве в Офис президента Украины. При получении первой части неправомерной выгоды в сумме $100тыс. был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщает пресс-служба ГБР во вторник.

В ГБР не сообщают имени задержанного.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Продолжаются первоочередные следственные действия. Кроме того, решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Теги: #гбр #помощник #задержание
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