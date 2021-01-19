КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Сотрудники Управления государственной охраны Украины не впускают главу Конституционного суда Украины (КС) Александра Тупицкого в помещение суда, в то время как функции главы суда указом президента с него не снимались, заявляют в КС.

"Сегодня, 19 января, сотрудники Управления государственной охраны Украины без уведомления причины в который раз не допускают главу Конституционного суда Александра Тупицкого в помещение суда и рабочий кабинет", - говорится в сообщении отдела коммуникации Конституционного суда и правового мониторинга во вторник.

В сообщении подчеркивается: "По словам Александра Тупицкого, это является очередной попыткой противоправного вмешательства в деятельность главы Конституционного суда, препятствованием исполнению им своих служебных обязанностей и направлено на блокирование работы Конституционный суд в целом".

При этом в КС обращают внимание, что указом президента Украины Тупицкий отстранен от должности судьи Конституционного суда, а административные функции как главы суда он должен исполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КС.

"Неосуществление административных функций главы суда приведет к дестабилизации работы всей институции", - подчеркивают в КС.