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11:15 19.01.2021

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

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Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявляет, что возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению является крайне необходимым.

"Возвращение учеников выпускных 9-х и 11-х классов к полноформатному обучению является крайне необходимым и важным", - цитирует Шкарлета пресс-служба министерства.

По его словам, учителя имеют предостережения по поводу отсутствия очного общения с учениками. Также волнуются родители и школьники, которые в течение текущего учебного года готовятся к внешнему независимому оцениванию и государственной итоговой аттестации преимущественно в дистанционной форме.

"После завершения усиленных карантинных мероприятий, при благоприятной санитарно-эпидемической ситуации, учащиеся выпускных классов вернутся к смешанной форме обучения. В областях, где показатели заболеваемости СOVID-19 будут контролируемыми, будут поднимать вопрос о возвращении школьников 9-х и 11-х классов за парты", - отметил Шкарлет.

Он добавил, что рассматривается вопрос полноформатного или смешанного обучения для школьников других классов. Соответственно, продолжаются консультации с министром здравоохранения Максимом Степановым и главным государственным санитарным врачом Виктором Ляшко.

 

Теги: #шкарлет #старшеклассники #школы
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