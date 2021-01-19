Раде предлагают отменить перенос рабочих дней, связанный с праздниками

Группа народных депутатов Украины во главе с руководителем комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галиной Третьяковой (фракция "Слуга народа") зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о запрете переноса рабочих и выходных дней.

Текст соответствующего законопроекта №4597 "О внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины относительно согласования отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней" обнародован на сайте украинского парламента.

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 67 Кодекса законов о труде Украины, которым предлагается запретить перенос выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных действующим Кодексом.

По мнению авторов, избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире. Инициаторы документа настаивают, что перенос рабочих дней – это типично советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России.

"Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей неделе, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника, которое не может быть сокращено. В то же время, перенос рабочих дней приводит к 4 нерабочим дням подряд, что снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующему за длинными выходными", – отмечается в пояснительной записке.

При этом в действующем Кодексе остается норма о том, что в случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, то выходной переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

В случае принятия законопроекта №4597, предусматриваемые ним нормы вступят в силу с 1 января 2022 года.