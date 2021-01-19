В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

В Киеве за прошедшие сутки у 637 человек выявили коронавирусную инфекцию, 16 жителей скончались, 1015– выздоровели, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили 637 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2211 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня уже 123 634", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в больницы столицы госпитализировали 39 пациентов, остальные- на самоизоляции, под контролем врачей.

Так, заболели: 361 женщина, 260 мужчин, 11 девочек от 4 месяцев до 16 лет и 5 мальчиков от 3 месяцев до 15 лет. Заболели, в частности, 14 медиков.

Выздоровели за сутки 1 015 человек. Всего коронавирус преодолели 49 088 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 135, в Днепровском - 109 и в Деснянском районе - 77 случаев", - добавил мэр.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3939 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 15 052 человек, умерло 177 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.