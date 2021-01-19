Украинские вузы, как и раньше, могут выдавать дипломы с отличием - Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что высшие учебные заведения, как и раньше, могут выдавать дипломы с отличием.

"Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством юстиции Украины прорабатывает приказ МОН от 29.12.2020 №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки". Действующим этот документ станет после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что информацию об особых достижениях выпускника учреждения высшего образования может указываться в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования к присуждению награды также определяют вуз самостоятельно.

В министерстве напоминают, что законом "О высшем образовании" установлены следующие виды документов о высшем образовании (научные степени) по соответствующим ступеням: диплом младшего бакалавра; диплом бакалавра; диплом магистра; диплом доктора философии/доктора искусства; диплом доктора наук.

Сообщение Министерства образования и науки о разработке новых форм документов о высшем образовании и научных степенях вызвало неоднозначную реакцию из-за намерений отказаться от "красных дипломов".