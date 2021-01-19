События

10:59 19.01.2021

Украинские вузы, как и раньше, могут выдавать дипломы с отличием - Минобразования

1 мин читать
Украинские вузы, как и раньше, могут выдавать дипломы с отличием - Минобразования

Министерство образования и науки Украины заявляет, что высшие учебные заведения, как и раньше, могут выдавать дипломы с отличием.

"Министерство образования и науки Украины совместно с Министерством юстиции Украины прорабатывает приказ МОН от 29.12.2020 №1571 "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научные степени) и приложения к ним, образца академической справки". Действующим этот документ станет после регистрации в Минюсте и опубликования в издании "Официальный вестник Украины", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования.

Отмечается, что информацию об особых достижениях выпускника учреждения высшего образования может указываться в приложении к диплому европейского образца в шестом разделе "Дополнительная информация". Требования к присуждению награды также определяют вуз самостоятельно.

В министерстве напоминают, что законом "О высшем образовании" установлены следующие виды документов о высшем образовании (научные степени) по соответствующим ступеням: диплом младшего бакалавра; диплом бакалавра; диплом магистра; диплом доктора философии/доктора искусства; диплом доктора наук.

Сообщение Министерства образования и науки о разработке новых форм документов о высшем образовании и научных степенях вызвало неоднозначную реакцию из-за намерений отказаться от "красных дипломов".

Теги: #отличие #дипломы #вузы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:06 12.12.2020
Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

Раде предлагают усовершенствовать процедуру предоставления украинским вузам статуса национальных, а также механизм пользования имуществом – законопроект

18:19 13.11.2020
Минобразования рекомендует вузам проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года

Минобразования рекомендует вузам проводить обучение по смешанной форме с 16 ноября 2020 года

17:19 11.11.2020
Вузы Украины готовы принимать на обучение граждан Беларуси - Минобразования

Вузы Украины готовы принимать на обучение граждан Беларуси - Минобразования

18:55 10.11.2020
Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

Литовский университет Витовта договорился о сотрудничестве с 3 вузами, перемещенными из Донбасса

15:31 22.10.2020
Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для поступления иностранных студентов в украинские вузы

Шмыгаль поручил ускорить создание е-платформы для поступления иностранных студентов в украинские вузы

10:30 22.10.2020
Руководитель Минобразования раскритиковал введенную ранее систему финансирования вузов в Украине

Руководитель Минобразования раскритиковал введенную ранее систему финансирования вузов в Украине

18:17 11.10.2020
Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

Украинские вузы переходят на дистанционное обучение, а осенние каникулы в школах начнутся 15 октября – Радуцкий

18:47 07.10.2020
Почти 2 тыс. абитуриентов из оккупированных территорий зачислены на бюджет в украинские вузы

Почти 2 тыс. абитуриентов из оккупированных территорий зачислены на бюджет в украинские вузы

16:47 15.09.2020
Минобразования Украины обнародовало проект условий приема в вузы на 2021 год для общественного обсуждения

Минобразования Украины обнародовало проект условий приема в вузы на 2021 год для общественного обсуждения

10:33 08.09.2020
Почти 52 тыс. поступающих на бакалавриат и младший бакалавриат зачислены на бюджет

Почти 52 тыс. поступающих на бакалавриат и младший бакалавриат зачислены на бюджет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

ПОСЛЕДНЕЕ

В аэропорту "Борисполь" будут обучать кинологов для всех аэропортов Украины

ГБР задержало экс-помощника нардепа, пытавшегося получить $200 тыс. за якобы помощь в трудоустройстве в ОПУ

КС: Тупицкого вновь не пускают в помещение суда

Локдаун в ФРГ могут продлить до 15 февраля

Возвращение учеников 9 и 11 классов к полноформатному обучению крайне необходимо - Шкарлет

Канада снимает запрет на полеты самолетов Boeing-737 MAX с 20 января

Раде предлагают отменить перенос рабочих дней, связанный с праздниками

В Киеве за сутки выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 1015 человек

Председатель ОБСЕ прибыла в Украину с двухдневным визитом

Житель Харьковщины пострадал в результате взрыва газа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА