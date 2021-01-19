События

10:47 19.01.2021

Житель Харьковщины пострадал в результате взрыва газа

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Житель Харьковщины пострадал в результате взрыва газа

В Мерефе Харьковской области в ночь на вторник в жилом доме произошел взрыв газа, в результате которого пострадал хозяин жилья.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о чрезвычайном происшествии поступило на номер 101 в 3:08.

"Прибыв на вызов, спасатели выяснили, что, вероятно, в результате утечки газа из системы отопления в помещении кухни образовалась взрывоопасная концентрация. В тот момент, когда на кухню зашел хозяин дома, 1997 года рождения, и произошел взрыв. В результате него мужчина получил ожоги и был госпитализирован в больницу", - говорится в сообщении.

Пожара в результате взрыва не было.

Теги: #газ #взрыв #харьковская_область
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