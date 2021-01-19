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10:40 19.01.2021

Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет тюрьмы за получение 0,5 млн грн взятки

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Экс-чиновник Госгеокадастра Луганщины осужден на 9,5 лет тюрьмы за получение 0,5 млн грн взятки

Суд признал виновным бывшего исполняющего обязанности начальника Главного управления Госгеокадастра в Луганской области в получении неправомерной выгоды в размере 500 тыс. грн, сообщает во вторник пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Новоайдарский районный суд Луганской области назначил ему наказание в виде девяти лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности сроком на три года и с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в суде прокурорами доказано, что в июне 2017г должностное лицо получила 500 тыс грн неправомерной выгоды за выдачу приказов на разработку проектно-технической документации по отводу в собственность земельных участков общей площадью более 200 га.

После провозглашения приговора обвиняемого взяли под стражу в зале суда.

Теги: #экс_чиновник #суд
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