Минэкологии и "Google Украина" оцифровали еще 10 нацпарков

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и "Google Украина" в рамках общего проекта создали виртуальные туристические маршруты и панорамы еще для 10 национальных природных парков Украины.

Как сообщила пресс-служба Минэкологии во вторник, в частности, оцифрованы:

- Национальный природный парк "Вижницкий" (гора Стижок, урочище Лужки, источник Бук);

- Национальный природный парк "Ужанский" (граница Кременец-Тройстик, дуб Чемпион);

- Национальный природный парк "Гуцульщина" (полонина Росохата, имение Святого Николая, музей "Пчеловодство Гуцульщины");

- Национальный природный парк "Сколевские Бескиды" (Крушельницкое лесничество, Мертвое озеро, дворец Гредлов);

- Национальный природный парк "Зачарованный край" (скалы "Смерековый Камень", пеший маршрут);

- Национальный природный парк "Черемошский" (пруд Кляуза Перкалаб, церковь Святого Иоанна Крестителя, Черный Дол);

- Национальный природный парк "Верховинский" (Эколого-образовательный визит-центр, гора Дол);

- Национальный природный парк "Карпатский" (Скалы Довбуша, гора Маковица, полонина Маковица);

- Национальный природный парк "Дерманско-Острожский" (Бущанский заказник, урочище Зиньков камень, экологическая тропа от Волыни до Подолья);

- Национальный природный парк "Кременецкие горы" (крепость "Девичьи скалы", источник Святой Анны).

Ранее в рамках проекта были уже оцифрованы такие национальные природные парки: "Голосеевский", "Нижнеднестровский", "Нижнеднепровский", "Мезинский", "Гетманский" и "Нижнесульский".