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10:20 19.01.2021

Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

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Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

Строительство крупного карантинного центра для наблюдения за людьми, которые могли заразиться COVID-19, вступило в финальный этап в провинции Хэбэй в районе административного центра Шицзячжуан, передал телеканал CGTN во вторник.

По данным телеканала, строителям осталось установить воздухоочистительные системы и нагреватели для воды.

По данным китайских СМИ, центр, строительство которого стартовало 13 января, сможет разместить до 4 тыс. человек.

В Китае зафиксирован новый эпицентр распространения COVID-19 - северо-восточная провинция Цзилинь. Ранее наиболее острая ситуация наблюдалась в провинции Хэбэй на востоке страны. За последние сутки в Хэбэе обнаружены 35 новых заболевших (все - в административном центре провинции городе Шицзячжуане), в то время как сутками ранее было зафиксировано 54 новых случая заражения (52 - в Шицзячжуане).

В связи с тем, что на территории провинции Хэбэй находится Пекин, жителям ее районов, где сложилась неблагоприятная эпидемиологическая ситуация, введены ограничения на въезд в столицу.

Западные СМИ в свою очередь напоминают, что на прошлой неделе в Китае сообщалось об отправке в карантинные центры свыше 20 тыс. жителей деревень из провинции Хэбэй.

Теги: #карантин #китай #центр
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