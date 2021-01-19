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10:06 19.01.2021

В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

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В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

В Киеве официально появился Центр консервации предметов археологии, приоритетными направлениями работы которого будут научные исследования и разработка научной документации археологических памятников Киева, сообщил и.о. первого заместителя главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) Валентин Мондриевский.

"Первоочередной задачей учреждения станет обработка исторических ценностей, которые были найдены во время археологических раскопок на Почтовой площади. Работа будет проводиться в тесном сотрудничестве с Институтом археологии НАН Украины и его Киевской экспедицией", - приводит слова Мондриевского пресс-служба КГГА.

Также Центр будет проводить мероприятия по консервации археологических предметов, экспериментальным исследованиям, заниматься разработкой и внедрением в практику консервации и реставрации археологических предметов, памятников градостроительства, архитектуры и монументального искусства, их обследование и исследование.

"В Украине нет аналогичных учреждений и возможностей для осуществления квалифицированной консервации и музеефикации археологических находок. Особенно это касается деревянных артефактов. Специалисты Центра будут пользоваться преимущественно зарубежным опытом. Наша самая главная задача - сохранить все артефакты, найденные во время археологических исследований", - отметил директор Департамента охраны культурного наследия Александр Никоряк.

Теги: #киев #археология #центр
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