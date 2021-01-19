Кипр в 2020 году принял на 84% меньше туристов, чем годом ранее

Число туристов на Кипре в 2020 году сократилось на 84,1% по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные статистической службы страны.

"В период с января по декабрь 2020 года всего прибыли 631 609 туристов, по сравнению с 3 976 777 в соответствующий период 2019 года, отмечается сокращение на 84,1%", - говорится в пресс-релизе статистической службы.

В марте из-за пандемии республика закрыла границы от туристов до 8 июня. С 9 июня власти постепенно ослабляли ограничения, разрешая приезжать туристам из отдельных стран. Более 51% туристов в 2020 году приезжали на Кипр, чтобы увидеться с друзьями или родственниками.

Туризм обычно формирует около 15% ВВП Кипра. С начала пандемии в стране заразились коронавирусом более 28 тыс. человек, 170 - умерли.