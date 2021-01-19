События

08:59 19.01.2021

Трамп рассматривает возможность помилования около 100 человек

2 мин читать
Трамп рассматривает возможность помилования около 100 человек

Президент США Дональд Трамп может помиловать экс-спикера Ассамблеи штата Нью-Йорк Шелдона Сильвера и рэпера Лила Уэйна, сообщает The New York Times.

По данным издания, имена Сильвера и Уэйна входят в список помилований, который президент намерен обнародовать во вторник.

В конечном итоге общее число помилований, объявленных Трампом, может превысить 100, отмечает газета.

Как сообщили изданию осведомленные источники, в понедельник президент США провел совещание на эту тему.

В декабре 2020 года Уэйн признал себя виновным по федеральному обвинению в незаконном хранении оружия, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Сильвер был дважды осужден по обвинению в коррупции в 2015 году. Бывший законодатель-демократ был приговорен к 78 месяцам тюремного заключения в июле 2020 года.

The New York Times сообщает, что в списке помилований Трампа также значится американский миллионер Шолам Вайс, приговоренный в 2000 году к самому длинному за финансовые махинации сроку - 845 лет тюремного заключения.

Собеседники издания заявили, что Трамп на данный момент не планирует помиловать ни себя, ни своих сыновей Эрика Трампа и Дональда Трампа-младшего, однако еще может изменить свое решение.

Срок полномочий Трампа заканчивается в среду, 20 января, в полдень.

Ранее газета The New York Times, ссылаясь на документы и информацию от своих источников, сообщила, что соратники Трампа пытаются использовать оставшееся время, чтобы заработать на лоббировании президентских помилований.

Телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщал, что Трамп готовится даровать помилования или смягчить наказания в отношении примерно 100 правонарушителей.

Помилования - одна из обязанностей президента, которую тот должен выполнить до истечения своих полномочий. Трамп приступил к дарованию помилований ещё до рождественских праздников. Однако процесс был приостановлен незадолго до 6 января, когда произошли беспорядки в Капитолии США во время утверждения результатов выборов.

 

Теги: #список #трамп #помилование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:39 19.01.2021
Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

Трамп снимает ограничения на въезд в США из Европы, Великобритании и Бразилии

00:53 19.01.2021
Трамп собирается провести свою последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

Трамп собирается провести свою последнюю церемонию на посту президента в день инаугурации Байдена

07:24 18.01.2021
В США активизировались попытки использовать близость к Трампу, чтобы заработать на президентских помилованиях

В США активизировались попытки использовать близость к Трампу, чтобы заработать на президентских помилованиях

02:33 18.01.2021
Конгрессмен-демократ призывает отстранить Трампа от получения ежедневных брифингов по разведке

Конгрессмен-демократ призывает отстранить Трампа от получения ежедневных брифингов по разведке

23:42 14.01.2021
Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

Трамп пообещал бороться за прекращение "бесконечных войн" с участием США и после ухода из Белого дома

09:27 14.01.2021
Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа, но считает решение правильным

Глава Twitter признал опасность прецедента блокировки Трампа, но считает решение правильным

23:47 13.01.2021
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу, вопрос переходит на рассмотрение в Сенат

21:33 13.01.2021
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

21:25 13.01.2021
Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

Трамп призвал американцев воздержаться от насилия и вандализма во время демонстраций

20:19 13.01.2021
Трамп виновен в подстрекательстве к "вооруженному мятежу" против США – Пелоси

Трамп виновен в подстрекательстве к "вооруженному мятежу" против США – Пелоси

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай завершает строительство крупного карантинного центра в провинции Хэбэй

В Киеве появился Центр консервации предметов археологии

Парижский Disneyland отложил открытие на 2 месяца

Порошенко представил программу по противодействию COVID-19 в Украине

Кипр в 2020 году принял на 84% меньше туристов, чем годом ранее

Суд продолжает расследование доказательств по делу в отношении депутата Киевского горсовета

В Украине сохранится морозная погода, на дорогах местами гололедица

Число заражений COVID-19 в мире превысило 95,5 млн, число жертв - 2 млн

В Украине за сутки 3939  новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

В Китае выявлен новый эпицентр заражения коронавирусом, провинция Цзилинь

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА