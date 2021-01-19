В Украине сохранится морозная погода, на дорогах местами гололедица

В Украине в ближайшие дни сохранится морозная погода, на дорогах местами гололедица, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"По информации УкрГидрометцентра, 19 января в Украине холодная погода: температура ночью 17-22° мороза, в северо-западных областях местами до 25 °, днем ​​11-16 ° мороза; на Закарпатье и крайнем юге страны ночью 10-15 °, днем ​​4-9 ° мороза. Без существенных осадков, лишь днем ​​на Закарпатье, Прикарпатье и в Карпатах небольшой снег. На дорогах местами гололедица", - говорится в сообщении.

В частности, в Киевской области температура ночью 17-22°, днем ​​11-16 ° мороза, а в Киеве - ночью 18-20°, днем ​​13-15 ° мороза. Без существенных осадков. На дорогах местами гололедица.

"20-21 января в Украине без осадков, лишь днем ​​20 января во большинстве западных областей небольшой снег, местами порывы ветра 15-20 м/с. В Киевской области и в столице без существенных осадков, на дорогах местами гололедица", - добавили в ГСЧС.