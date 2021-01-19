В Украине за сутки 3939 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 15 052 человек

В Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 3939 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 , выздоровело – 15 052 человек, умерло 177 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3939 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 19 января 2021 года. В частности, заболели 131 ребенок и 238 медработников.

Также за прошедшие сутки госпитализировали - 801 человек, летальных случаев – 177, выздоровели – 15 052 человека", – написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Днем ранее, 18 января зафиксировали 3034 новых случая инфицирования коронавируса, 17 января было зафиксировано 5 990 новых случаев инфицирования COVID-19, 16 января сообщалось о 7 729 случаях заболевания COVID-19, 15 января министр сообщил о 8 199 новых случаях заболевания COVID-19, 14 января было 7 925 случаев инфицирования, 13 января зафиксировали 6 409 новых случаев, 12 января зафиксировали 5 116 новых случаев заболевания COVID-19.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро вторника составило 1 167 655 человек, 21 046 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 886 248 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевк (637), Одесской (453), Запорожской (449), Харьковской (237) и Черкасской (208) областях.