Германия сожалеет о введении США санкций против "Северного потока 2"

Министерство экономики Германии подтвердило, что США проинформировали Берлин о введении санкций в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца, выразив сожаление в связи с этим шагом Вашингтона.

"Мы с сожалением принимаем к сведению это заявление", - цитируют СМИ заявление представителя министерства в Берлине.

Он добавил: "Хотя мы не комментируем будущие санкционные меры, мы продолжим обмениваться идеями с союзниками и партнерами по вопросам, связанным с потенциальными санкциями".

По его словам, США добиваются, чтобы ФРГ "пересмотрела" свою позицию по газопроводу.

Германия и европейские союзники обвиняют Вашингтон в использовании режима санкций CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") для вмешательства в их внешнюю и энергетическую политику.

Накануне германская Handelsblatt сообщила, что американское посольство в Берлине проинформировало германские власти о том, что США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - компании "КВТ-РУС"

"Газпром" (MOEX: GAZP) решил достраивать газопровод "Северный поток 2" собственными силами, после того как из-за наложенных США санкций его швейцарский подрядчик остановил работу. На настоящий момент из примерно 2460 км газопровода уложено более 2300 км (то есть 94%).

В декабре "Фортуна" построила 2,6 км магистрали "Северный поток 2" в исключительной экономической зоне ФРГ.

С 15 января строительство магистрали должно возобновиться в водах исключительной экономической зоне Дании. На прошлой неделе "Фортуна" вышла из германского порта Висмар, но спустя день пути остановилась на рейде порта Росток.