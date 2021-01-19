Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С сегодняшнего дня пункт обогрева будет работать в отдельном помещении под паркингом возле вокзала "Южный". Руководство вокзала выделило отдельное помещение, где можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там установили сиденья для 30 человек. Также есть стол, чайник, чай, печенье, три обогреватели. В помещении также работают туалеты и есть водоснабжение.

Кроме того, устанавливают информационные таблички и маркировки с указателями, как пройти к пункту. Также местонахождение заведения можно узнать у дежурного по станции.