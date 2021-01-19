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06:46 19.01.2021

Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

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Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева

Возле южного железнодорожного вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания, сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

"С сегодняшнего дня пункт обогрева будет работать в отдельном помещении под паркингом возле вокзала "Южный". Руководство вокзала выделило отдельное помещение, где можно согреться, выпить горячего чая и отдохнуть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что там установили сиденья для 30 человек. Также есть стол, чайник, чай, печенье, три обогреватели. В помещении также работают туалеты и есть водоснабжение.

Кроме того, устанавливают информационные таблички и маркировки с указателями, как пройти к пункту. Также местонахождение заведения можно узнать у дежурного по станции.

 

 

Теги: #киев #украина #пункт_обогрева
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