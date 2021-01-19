Правоохранители открыли два производства из-за обнаруженной гранаты, прикрепленной к автомобилю полицейского на Ровенщине

В Ровенской области следователи открыли два уголовных производства по факту обнаружения гранаты на автомобиле полицейского, сообщила пресс-служба Национальной полиции Ровенской области.

"Подозрительный предмет на автомобиле, припаркованном возле многоэтажки в Ровно, обнаружил 28-летний житель областного центра вчера, 17 января. Следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнической службы по результатам осмотра места происшествия обнаружили прикрепленную к ручке водительской двери автомобиля гранату с запалом, похожую на боевую", - говорится в сообщении.

По информации полиции, авто принадлежит 55-летней местной жительнице, но им сейчас пользуется ее сын - полицейский.

"Граната типа "РГД-5" не была приведена в боевое положение, а затем угрозы для окружающих не представляла. Изъятый ​​корпус боеприпаса и пыл к нему отправлены для проведения экспертизы в Ровенский научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД", - сообщил начальник полиции Ровенской области Алексей Камышанский.

По фактам угрозы убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества в отношении полицейского и незаконным обращением с боеприпасами сведения внесены в ЕРДР по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.345 и 263 Уголовного кодекса.

"Сейчас следователи следственного управления рассматриваются различные версии, но основная - профессиональная деятельность полицейского. В прошлом году мы направили в суд материалы резонансного уголовного производства с обвинительным актом по фактам вымогательства, разбоя и незаконного лишения свободы. Работнику полиции после этого уже дважды угрожали. Мы отрабатываем круг лиц, проводим необходимые процессуальные действия, направленные на раскрытие преступления", - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ровенской области Александр Панасюк.

Досудебное расследование продолжается.