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03:37 19.01.2021

В Харькове суд отказался взять под стражу участников ДТП, в результате которого погибла пешеход на "островке безопасности"

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В Харькове суд отказался взять под стражу участников ДТП, в результате которого погибла пешеход на "островке безопасности"

Киевский районный суд Харькова в понедельник избрал меры пресечения обоим водителям-участникам ДТП, в результате которого погибла женщина-пешеход, стоявшая на "островке безопасности".

"Водителям автомобилей Mazda и КИА Optima избраны меры пресечения в виде домашнего ареста", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Прокуратура просила взять обоих подозреваемых под стражу. Подозреваемые и защита просили избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, 16 января автомобиль Mazda под управлением 45-летнего жителя Харьковской области ехал по ул.Южнопроектная, когда в него въехал автомобиль КИА Optima, двигавшийся на запрещающий сигнал светофора. В результате столкновения автомобиль КИА отбросило на островок безопасности, где в это время находилась 50-летняя женщина-пешеход. От полученных травм она погибла на месте.

Обоим водителям объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #дтп_жертвы #украина #суд #харьков
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