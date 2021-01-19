СБУ объявила о подозрении "мэру" оккупированного Дебальцево за взимание "налогов"

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении "мэру" временно неподконтрольного украинскому правительству Дебальцево (Донецкая обл.) за противоправную деятельность, сообщил пресс-центр СБУ.

"Следователи органов безопасности заочно сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

По данным следствия, "чиновник" наладил механизм материального обеспечения участников незаконных вооруженных формирований через взыскание незаконных "налогов" из местных жителей. Также фигурант причастен к перерегистрации предприятий и промышленных объектов в пользу боевиков.

Продолжаются следственные действия для документирования других фактов противоправной деятельности фигуранта и привлечения его к ответственности.