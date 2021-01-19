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00:24 19.01.2021

Канада позволила Boeing 737 MAX возобновить полеты

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Канада позволила Boeing 737 MAX возобновить полеты

Самолеты модели Boeing 737 MAX уже на этой неделе смогут вернуться к выполнению коммерческих полетов в Канаде, сообщила пресс-служба министерства транспорта Канады.

"Министерство транспорта Канады выдало Boeing 737 MAX директиву о летной пригодности. В ней определены модификации, которые должны быть сделаны с самолетом до того, как его использование будет возобновлено в канадском авиационном пространстве. Этим процесс пересмотра министерством самолета завершен", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Как отмечается, финальным шагом станет обнародование Канадой 20 января обновленного сообщения для летчиков, которым сейчас запрещено коммерческое использование самолета этой модели в канадском авиационном пространстве. "Это позволит вернуть самолет к использованию в Канаде", - пояснили в министерстве.

Также там добавили, что в целом провели более 15 тыс. часов за изучением проблем Boeing 737 MAX и поиском их решения.

Теги: #полеты #boing #канада #возобновление
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