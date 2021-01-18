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22:14 18.01.2021

На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

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На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в период с вечера 15 до вечера 17 января зафиксировала на Донбассе более 90 нарушений перемирия, больше всего на территории Донецкой области, сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

В целом, на территории Донецкой области наблюдатели заметили 83 нарушения перемирия. Большинство из них, в частности 4 взрыва, произошли вблизи подконтрольных Украине Широкино и Лебединского.

Кроме того, еще 8 нарушений перемирия зафиксировали на территории Луганской области. В частности, наблюдатели сообщили о 8 взрывах вблизи оккупированного Калиново.

Всего с начала действия перемирия на Донбассе наблюдатели зафиксировали 6 294 нарушений, в том числе 2,6 тыс. взрывов.

Теги: #нарушения #украина #донбасс #перемирие
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