События

21:22 18.01.2021

Зеленский подписал указ об утверждении персонального состава Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

1 мин читать
Зеленский подписал указ об утверждении персонального состава Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №18/2021 "О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил этот состав, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, возглавила Совет заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко. Секретарем назначили генерального директора директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

"Глава государства своим указом № 582/2020 от 22 декабря 2020г образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений", - говорится в сообщении.

Согласно информации, руководитель ОП Андрей Ермак во время первого заседания Совета, которое состоялось в конце декабря в Офисе президента, призвал участников максимально быстро организовать работу Рады, предоставить предложения по его персональному составу и в короткие сроки подготовить решение по решению неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства. Затем эти предложения передадут для рассмотрения Национальному совету реформ.

Ермак отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.

Теги: #указ #украина #зеленский #малое_предпринимательство
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

22:14 18.01.2021
На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

На выходных миссия ОБСЕ зафиксировала более 90 нарушений перемирия на Донбассе

14:00 18.01.2021
Среди 18 европейских стран по жесткости карантина в связи с COVID-19 Украина заняла 16-е место - совещание у Зеленского

Среди 18 европейских стран по жесткости карантина в связи с COVID-19 Украина заняла 16-е место - совещание у Зеленского

13:46 18.01.2021
Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

12:30 18.01.2021
Потребнастроения украинцев в 2020 г. упали на 26,3 п. – исследование

Потребнастроения украинцев в 2020 г. упали на 26,3 п. – исследование

11:21 18.01.2021
Зеленский приветствует постановление о снижении тарифов на газ

Зеленский приветствует постановление о снижении тарифов на газ

09:58 18.01.2021
Украина профинансирует строительство моста в Молдову – Жовква

Украина профинансирует строительство моста в Молдову – Жовква

08:21 18.01.2021
В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

08:02 18.01.2021
В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

В Одессе спасатели ликвидировали пожар в трехэтажном многоквартирном доме, два человека погибли и двое пострадали – ГСЧС

07:37 18.01.2021
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

05:45 18.01.2021
На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

На Буковине зафиксировали 161 новый случай заболевания коронавирусом – глава ОГА

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заболевших COVID-19 в Канаде превысило 700 тыс., более 18 тыс. человек скончались

Великобритания установила мировой рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

В Испании зафиксировали рекорд по заболеваемости COVID-19

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

В Германии могут вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы с высокой степенью защиты

Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Дубинский не планирует выходить из фракции "Слуга народа"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА