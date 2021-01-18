Зеленский подписал указ об утверждении персонального состава Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №18/2021 "О персональном составе Совета по вопросам содействия развитию малого предпринимательства" и утвердил этот состав, сообщила пресс-служба Офиса президента.

Согласно документу, возглавила Совет заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Свириденко. Секретарем назначили генерального директора директората по вопросам экономической политики ОП Елену Дьяченко.

"Глава государства своим указом № 582/2020 от 22 декабря 2020г образовал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства с целью содействия налаживанию конструктивного взаимодействия органов государственной власти и представителей малого предпринимательства и их общественных объединений", - говорится в сообщении.

Согласно информации, руководитель ОП Андрей Ермак во время первого заседания Совета, которое состоялось в конце декабря в Офисе президента, призвал участников максимально быстро организовать работу Рады, предоставить предложения по его персональному составу и в короткие сроки подготовить решение по решению неотложных проблемных вопросов малого предпринимательства. Затем эти предложения передадут для рассмотрения Национальному совету реформ.

Ермак отметил, что должен быть построен эффективный диалог с предпринимателями для исправления ошибок и наработки конструктивных решений.