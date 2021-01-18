Число заболевших COVID-19 в Канаде превысило 700 тыс., более 18 тыс. человек скончались

Число заразившихся коронавирусом на территории Канады с начала пандемии возросло до 708 тыс. человек, свыше 18 тыс. умерли, сообщило министерство здравоохранения страны.

За последний месяц количество заболевших увеличилось на 39%.

Очередной резкий рост числа инфицированных наблюдается в ряде регионов страны Кленового листа с октября прошлого года.

Во франкоговорящей провинции Квебек, наиболее пострадавшей от коронавируса, зафиксировано около 243 тыс. случаев заражения. В соседней провинции Онтарио, где находится столица Оттава и крупнейший город страны Торонто, выявлено около 237,8 тыс. инфицированных. В расположенных на западе Канады провинциях Альберта и Британская Колумбия число заболевших составляет свыше 116,8 тыс. и 60,1 тыс. соответственно.

В провинциях Квебек и Онтарио зафиксировано самое большое количество летальных исходов по стране с начала пандемии - более 9 тыс. и 5,4 тыс. соответственно. Небольшой прирост смертности от коронавируса продолжает наблюдаться в Квебеке.

В Северо-Западных территориях, а также в атлантической провинции Остров Принца Эдварда, где было выявлено несколько десятков случаев заболевания COVID-19, не зафиксировано ни одного летального исхода с начала пандемии.

Значительный рост заболеваемости коронавирусом в Канаде, население которой составляет 37,6 млн человек, начался с апреля.

С начала пандемии в Канаде выздоровели более 615,3 тыс. человек.