В Испании зафиксировали рекорд по заболеваемости COVID-19

Врачи в Испании выявили за минувшие выходные около 84,3 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Отмечается, что это рекордный показатель за выходные с начала пандемии.

За этот период в Испании впоследствии COVID-19 скончались 455 человек. Общее число летальных исходов выросло до 53,7 тыс.

За время пандемии коронавируса в стране зафиксировали свыше 2,3 млн случаев заражения COVID-19.

Как и другие европейские страны, Испания начала вакцинацию населения от коронавируса в конце декабря. Власти страны ожидают, что к июню 2021 года вакцину поставят от 15 до 20 млн человек из 47 млн, проживающих в стране.