События

20:58 18.01.2021

Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

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Пожарные ликвидировали возгорание в 3-этажном торгово-офисном здании - ГСЧС

Спасатели ликвидировали возгорание, возникшее в Дарницком районе Киева, где горела кровля 3-этажного торгово-офисного здания, сообщает в понедельник вечером пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

"Напомним, в 16:57 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре на ул. Центральной,11. Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что горит кровля 3-этажного торгово-офисного здания с распространениием пламени на третий этаж. Отсутствие пожарных гидрантов и наличие деревянных перекрытий в здании способствовало стремительному распространению огня. Спасатели в 18:49 возгорание локализовали, в 20:14 – ликвидировали", - говорится в обнародованном на странице ГСЧС Украины сообщении.

В тушении пожара было задействовано 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 37 человек личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

 

Теги: #киев #ликвидация #пожар
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