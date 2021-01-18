В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

В аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили контрабанду 500 граммов кокаина, который наркокурьер спрятал в банке из-под томатной пасты, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В сотрудничестве с СБУ пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" получили предварительные данные по перемещению наркотического вещества лицом. Правоохранители установили время, маршрут и установочные данные курьера - 21-летнего пассажира, который направлялся из Латинской Америки через одну из стран Евросоюза в Украину", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина перемещал 500 граммов кокаина. Наркотики пассажир тщательно спрятал в банке из-под томатной пасты, обмотанной полиэтиленом и скотчем.

Так, стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет более 2 млн грн. Сейчас наркокурьер задержан. Проводятся следственные действия.