События

20:44 18.01.2021

В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

1 мин читать
В аэропорту "Борисполь" пограничники разоблачили наркокурьера, который спрятал кокаин в банке из-под томатной пасты

В аэропорту "Борисполь" правоохранители предотвратили контрабанду 500 граммов кокаина, который наркокурьер спрятал в банке из-под томатной пасты, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"В сотрудничестве с СБУ пограничники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" получили предварительные данные по перемещению наркотического вещества лицом. Правоохранители установили время, маршрут и установочные данные курьера - 21-летнего пассажира, который направлялся из Латинской Америки через одну из стран Евросоюза в Украину", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина перемещал 500 граммов кокаина. Наркотики пассажир тщательно спрятал в банке из-под томатной пасты, обмотанной полиэтиленом и скотчем.

Так, стоимость изъятого наркотика по ценам "черного рынка" составляет более 2 млн грн. Сейчас наркокурьер задержан. Проводятся следственные действия.

Теги: #борисполь #кокаин #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:53 18.01.2021
Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

Представитель"Евросолидарности" побеждает на выборах в Борисполе - теризбирком

00:34 18.01.2021
В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

В "Европейской солидарности" заявляют о победе их кандидата на выборах мэра Борисполя

11:07 17.01.2021
Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

Голосование на выборах мэра Борисполя проходит в штатном режиме - ЦИК

12:44 04.01.2021
Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

Пограничники обнаружили предметы 19 века у пересекавшего линию разграничения на Донбассе украинца

16:45 27.12.2020
Россиянин и украинец везли из России сабли, кинжал и ножи, на одном из которых была гравировка "ФСБ РФ" - Госпогранслужба

Россиянин и украинец везли из России сабли, кинжал и ножи, на одном из которых была гравировка "ФСБ РФ" - Госпогранслужба

16:23 26.12.2020
Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ книг о Гарри Поттере

Украинские пограничники пресекли попытку контрабанды в РФ книг о Гарри Поттере

20:23 24.12.2020
В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

В Украину пытались ввезти брендовые товары под видом новогодних елок, к схеме причастны таможенники

13:40 19.12.2020
Собака Кэп помогла одесским таможенникам обнаружить кокаин в контейнере с бананами

Собака Кэп помогла одесским таможенникам обнаружить кокаин в контейнере с бананами

10:58 15.12.2020
Госпогранслужба задержала с начала года 8 дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу

Госпогранслужба задержала с начала года 8 дельтапланов, переправляющих контрабанду через границу

12:22 14.12.2020
Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Аэропорт "Борисполь" работает в штатном режиме

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Германии могут вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы с высокой степенью защиты

Обвинительный акт в отношении задержанного контрразведкой СБУ агента ФСБ РФ передан в суд, ему грозит до 15 лет тюрьмы

В Португалии зафиксирован суточный максимум жертв коронавируса - 167 смертей

Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Дубинский не планирует выходить из фракции "Слуга народа"

Грузия в 2020г недосчиталась более $2,7 млрд доходов от туризма

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА