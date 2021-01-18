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20:28 18.01.2021

В Германии могут вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы с высокой степенью защиты

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В Германии могут вслед за Австрией обязать жителей носить респираторы с высокой степенью защиты

Власти Германии рассматривают возможность обязать жителей всей территории страны носить не просто маски, а респираторы с высокой степенью защиты класса FFP2 в общественных местах, в частности, в транспорте и в магазинах, передают европейские СМИ.

В Баварии эта мера уже вступила в силу, решение принято на уровне властей федеральной земли, которые в Германии могут самостоятельно предпринимать подобные действия. До 24 января 2021 года за соблюдением этого требования не будут следить, однако после этого носить такую маску будет обязательно во многих общественных местах и в транспорте - в поездах, автобусах, в трамваях.

Теперь, по сообщениям СМИ, эту меру могут ввести и в других немецких федеральных землях.

Такая же мера начнет действовать в Австрии: о ней объявил на минувших выходных канцлер Себастьян Курц. Носить маски такого типа люди должны будут с 25 января в обязательном порядке. Кроме того, режим изоляции в стране продлен до 7 февраля.

В Германии за время пандемии коронавируса зарегистрировали более 2 млн случаев заражения COVID-19, скончались 47,7 тыс. человек. В Австрии выявлено 394,9 тыс. заболевших, скончались 7,1 тыс.

Теги: #коронавирус #респираторы #германия
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