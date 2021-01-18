Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Представитель Европейской комиссии (ЕК) опроверг сведения, будто Брюссель оказал политическое давление на Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) с целью ускорения сертификации вакцины Pfizer/BioNTech в ЕС.

"Агентство предостерегло прессу от публикации т.н. "утечек"... Комиссия никогда не оказывала политического давления на ЕМА по вопросу оценки эффективности и безопасности вакцин", - заявил в понедельник на брифинге представитель ЕК Стефан Де Кеерсмаккер.

"ЕК всегда подчеркивала важность реагирования на эту пандемию COVID-19, но скорость никогда не ставилась на первый план в ущерб безопасности и эффективности, - продолжал он. - Мы всегда настаивали на важности роли такого независимого европейского агентства, чтобы оно делало все возможное для обеспечения качества и безопасности".

Де Кеерсмаккер отметил, что контакты Еврокомиссии с ЕМА с целью ускорения начала вакцинации были, но только в решении административных проблем на пути сертификации. "Никогда не шла речь об ускорении оценки качества и безопасности", - подчеркнул он.

В конце прошлой недели в европейской прессе появилась "утечка" документа, который якобы свидетельствовал о давлении Еврокомиссии на ЕМА, чтобы агентство ускорило сертификацию вакцины Pfizer/BioNTech.