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18:57 18.01.2021

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

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Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

В Украине за 11 месяцев 2020 года умерло 549,17 тыс. человек, что на 2,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и родилось – 268,9 тыс., что на 6,2% меньше, сообщил Госстат в понедельник.

С учетом ранее обнародованных данных, в ноябре прошлого года зафиксирован значительный рост числа умерших по сравнению с ноябрем позапрошлого года – на 35%, до 63,44 тыс. человек.

Число новорожденных в ноябре снизилось по сравнению с ноябрем позапрошлого года на 11,7% – до 21,62 тыс.

Октябрь стал пятым месяцем в 2020 году, когда число умерших превысило аналогичные данные 2019 года: первым был июнь с 8,4%, вторым - август с 3,9%, третьим – сентябрь с 15,4%, четвертым октябрь с 17,5%.

В то же время июньский показатель мог быть связан с необычно резким снижением смертности в мае-2020 – на 16,9% к маю-2019, и объясняться сильными колебаниями в статистике за май-июнь позапрошлого года.

В результате по итогам ноября число умерших в 2020 году впервые превысило число умерших в 2019 на ту же дату.

Согласно данным Госстата, в целом население Украины на 1 декабря 2020 года оценивалось в 41 млн 629,93 тыс. человек, что на 292,74 тыс., или на 0,7% меньше, чем годом ранее.

Теги: #смертность #население #госстат
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