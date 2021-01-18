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18:42 18.01.2021

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

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Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

В ходе заседания подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по Донбассу стороны достигли договоренности касательно восстановления газоснабжения в г.Марьинка, сообщает украинская делегация в ТКГ.

"Сегодня состоялось заседание подгруппы по безопасности… Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинку, которое было достигнуто благодаря активному содействию главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика", - сказано в сообщении в Facebook.

Также отмечается, что основные усилия украинской делегации направлены на сохранение устойчивого режима прекращения огня и создание условий для дальнейшего перехода к следующим мероприятиям, оговоренных при Парижском саммите: разведение сил и средств, разминирования участков местности и тому подобное.

"Российская сторона настаивает на "... совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня". Наша делегация предложила начать такое усовершенствование из следующих актуальных вопросов: недопущение нарушения режима прекращения огня, которые приводят к гибели и ранению украинских военнослужащих, в частности, 11.01.21 г.; содействие проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения", - добавили в украинской делегации.

Так, вышеуказанные вопросы будут конкретизированы во время общего заседания ТКГ 21 января.

 

Теги: #газ #ткг #марьинка
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