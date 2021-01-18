События

18:38 18.01.2021

Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

1 мин читать
Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

Главы государств и правительств Европейского союза на виртуальной встрече в четверг, возможно, обсудят в предварительном порядке вопрос о так называемых "иммунных паспортах" для людей, вакцинированных от COVID-19.

"Проблема в том, чтобы определить юридические права тех, кто будет иметь такой паспорт, в отличие от тех, кто не имеет его", - заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Очень важно определить потенциальные права, что предполагает крайне деликатную дискуссию, - отметил он. - Случай обсудить эту тему представится на встрече глав государств и правительств стран ЕС, которая состоится в четверг в форме видеоконференции".

Отвечая на вопрос о том, будет ли достаточно для выдачи "иммунных паспортов", если правительство одной страны представит научные доказательства того, что привитые люди не заразят других при соблюдении необходимых мер предосторожности, или потребуется привлекать другие источники, представитель ЕК подчеркнул, что эта проблема должна быть изучена и проверена учеными Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Пока нет достаточных научных данных о том, в какой мере вакцинированные люди не могут передавать инфекцию другим, сказал он.

Теги: #ес #вакцинация #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:18 18.01.2021
Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

Представитель Еврокомиссии опроверг сведения о политическом давлении Брюсселя при сертификации вакцины от коронавируса

18:54 18.01.2021
Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

Китай мог бы реагировать быстрее в первые дни пандемии - ВОЗ

17:48 18.01.2021
В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдову вакциной от COVID-19

В Евросоюзе пообещали обеспечить Молдову вакциной от COVID-19

13:46 18.01.2021
Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

10:54 18.01.2021
В Киеве за сутки выявлен 301 новый случай COVID-19, скончались 5 человек – Кличко

В Киеве за сутки выявлен 301 новый случай COVID-19, скончались 5 человек – Кличко

10:00 18.01.2021
Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

Степанов: В Украине достаточно мощностей для тестирования на COVID-19

09:52 18.01.2021
Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

Украина ведет переговоры с шестью производителями вакцин от COVID-19 - Шмыгаль

09:06 18.01.2021
Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

Необходимости продолжать "локдаун" после 24 января нет, Украина вернется в "оранжевую" зону, которая действовала ранее - Шмыгаль

08:49 18.01.2021
Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

Южная Корея сможет достичь коллективного иммунитета к COVID-19 к ноябрю

08:21 18.01.2021
В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

В Украине за сутки 3 034 новых инфицированных COVID-19, выздоровело 5 236 человек – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Дубинский не планирует выходить из фракции "Слуга народа"

Грузия в 2020г недосчиталась более $2,7 млрд доходов от туризма

Число умерших в Украине в ноябре-2020 к ноябрю-2019 подскочило на 35% – Госстат

Участники подгруппы по безопасности ТКГ договорились о возобновлении поставок газа в Марьинку

США планируют во вторник ввести санкции в отношении российского трубоукладчика "Фортуна" и его владельца - СМИ

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

Суд в Киеве оправдал догхантера Святогора

В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Вашингтоне из соображений безопасности заблокировали здание Капитолия, прервана репетиция инаугурации Байдена - СМИ

В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА