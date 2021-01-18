Лидеры стран ЕС на виртуальной встрече 21 января могут обсудить вопрос об "иммунных паспортах" - представитель ЕК

Главы государств и правительств Европейского союза на виртуальной встрече в четверг, возможно, обсудят в предварительном порядке вопрос о так называемых "иммунных паспортах" для людей, вакцинированных от COVID-19.

"Проблема в том, чтобы определить юридические права тех, кто будет иметь такой паспорт, в отличие от тех, кто не имеет его", - заявил в понедельник на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

"Очень важно определить потенциальные права, что предполагает крайне деликатную дискуссию, - отметил он. - Случай обсудить эту тему представится на встрече глав государств и правительств стран ЕС, которая состоится в четверг в форме видеоконференции".

Отвечая на вопрос о том, будет ли достаточно для выдачи "иммунных паспортов", если правительство одной страны представит научные доказательства того, что привитые люди не заразят других при соблюдении необходимых мер предосторожности, или потребуется привлекать другие источники, представитель ЕК подчеркнул, что эта проблема должна быть изучена и проверена учеными Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Пока нет достаточных научных данных о том, в какой мере вакцинированные люди не могут передавать инфекцию другим, сказал он.