Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В течение текущих суток, 18 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, однако было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 понедельника.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители СММ ОБСЕ.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке.