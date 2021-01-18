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18:27 18.01.2021

Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

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Российские наемники обстреляли позиции ВСУ на Донбассе из 82-мм миномета - сводка

В течение текущих суток, 18 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, однако было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Богдановка, российско-оккупационные войска открыли огонь в сторону наших позиций из миномета 82-го калибра", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 понедельника.

О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители СММ ОБСЕ.

"Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сводке.

 

Теги: #всу #оос #обстрелы
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