В Киеве горит трехэтажный жилой дом - ГСЧС

В Киеве в 16:57 понедельника в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который возник на ул.Центральной,11 (Дарницкий район).

"Горит кровля 3-этажного жилого дома на площади 100кв м. Ликвидация пожара пока продолжается. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - сообщается в понедельник вечером на странице Госслужбы Украины по ЧС.

На месте задействовано 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 30 человек личного состава ГСЧС.