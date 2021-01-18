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17:39 18.01.2021

В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

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В Киеве задержали старшего оперуполномоченного по особо важным делам УГРО Нацполиции, требовавшего $10тыс. взятки за закрытие производства

Под процессуальным руководством Киевской горпрокуратуры за совершение мошенничества, причинившего значительный ущерб потерпевшему, а также за подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу, которое занимает ответственное положение, задержан старший оперуполномоченный по особо важным делам Департамента уголовного розыска Нацполиции Украины.

"По данным следствия, полицейский потребовал у гражданина неправомерную выгоду в сумме $10тыс. за закрытие следователем уголовного производства, не уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 122 УК Украины, а также возврат изъятого транспортного средства. Кроме того, правоохранитель пообещал, при условии получения оговоренной суммы средств, вернуть указанном гражданину автомобиль, который был эвакуирован без законных на то оснований", - сообщает в понедельник пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

В ходе контроля за совершением преступления полицейского задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас задержанному сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Теги: #киев #коррупция #полиция
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