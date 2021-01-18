Возле Дарницкого ж/д вокзала в Киеве открыли круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания

В Киеве возле Дарницкого железнодорожного вокзала открылся круглосуточный пункт обогрева и бесплатного питания, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) в понедельник.

"С сегодняшнего дня пункт обогрева в виде палатки будет размещен возле Дарницкого железнодорожного вокзала на территории парка "Привокзальный". Теперь каждый, кто нуждается, может круглосуточно: согреться, съесть горячий обед и выпить чай с печеньем, получить медицинскую и гуманитарную помощь в виде теплой одежды", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проект помощи социально незащищенным слоям населения во время зимних морозов реализуют общественная организация "Накорми голодного" при поддержке Дарницкой районной государственной администрации, специализированных профильных служб и волонтеров.

Кроме того, посетители пункта могут получить бесплатную консультацию по ряду вопросов. Например, как восстановить документы, куда обратиться за медицинской помощью и т.п., а по результатам экспресс обследования обратиться в реабилитационный центр или убежища.

Тем временем, по сообщению КГГА со ссылкой на укргидрометцентр, 19 января в столице ожидается морозная погода и гололед.

"Во вторник будет холодная погода: температура ночью 18-20°, днем 13-15° мороза, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. 20 января в Киеве облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер южный, 5-10 м/с, температура ночью 16-18°, днем 6-8° мороза", – передает пресс-служба.