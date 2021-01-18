За 2020 год в Киеве убрали более 4,5тыс. незаконных установленных временных сооружений

В 2020 году со столичных улиц демонтировали 4 500 незаконных элементов благоустройства, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации в понедельник.

"Демонтажной работе всегда предшествует инспекторская. Именно инспекторы благоустройства обнаруживают новоустановленные временные сооружения, контролируют соблюдение правил благоустройства владельцами сооружений, вносят предписания и составляют протоколы. За прошлый год было внесено более 32 620 предписаний, в частности, владельцам временных сооружений с требованием предоставить документы на размещение", - сказал и.о. директора КП "Киевблагоустрий" Николай Бойко.

Он отметил, что наибольшее количество элементов благоустройства демонтировали в течение года в Днепровском районе - 720,в Голосеевском- 546 и в Дарницком - 536 элементов.