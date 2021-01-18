Навальный заключен под стражу на 30 суток - адвокат

Химкинский горсуд на выездном заседании в отделе полиции заключил Алексея Навального под стражу до середины февраля.

"Суд арестовал Навального на 30 суток, то есть до 15 февраля", - сказал "Интерфаксу" адвокат оппозиционера Вадим Кобзев.

Навальный назвал происходящее "наивысшей степенью беззакония".

Защита Алексея Навального оспорит в Мособлсуде арест оппозиционера.

"Конечно, это решение будет обжаловано. Мы считаем его абсолютно незаконным", - сказал "Интерфаксу" адвокат Кобзев.