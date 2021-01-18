В Запорожье прокуратура изъяла у мужчины наркотики на сумму более 11 млн грн

Прокуратура г. Запорожья изъяла у жителя города психотропные вещества на сумму более чем 11 млн. грн, которые он получал в консервных банках.

" В ходе санкционированного обыска по месту жительства наркодиллера обнаружено и изъято: псилоцибиновые грибы весом более 1 кг, психотропное вещество "метамфетамин" и "PVP9" общим весом около 4 кг, психотропное вещество "экстази" весом около 11 грамм, наркотическое средство "каннабис" весом более 14 кг, наркотическое средство "экстракт каннабиса" весом около 100 гр, психотропное вещество "амфетамин" весом около 685 грамм, психотропное вещество "PVP" весом почти 1,5 кг. Также большое количество расфасовочных материалов различных объемов, электронные весы. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет более 11, 2 млн грн.", – сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в понедельник.

Отмечается, что подозреваемый через почту получал наркотические вещества, закатанные в консервные банки с целью конспирации.

В дальнейшем, наркодиллер оптом отправлял наркотические средства в особо крупных размерах так называемым "закладчикам" на территории г. Запорожья, которые в свою очередь уже осуществляли дальнейшее распространение наркотиков.