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15:00 18.01.2021

МИД Литвы предлагает не впускать Киркорова в страну из-за его поездок в Крым

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МИД Литвы предлагает не впускать Киркорова в страну из-за его поездок в Крым

Министерство иностранных дел Литвы предлагает не впускать в Литву российского исполнителя Филиппа Киркорова и внести его в "черный список" невъездных.

Как сообщил МИД, в понедельник министерству внутренних дел и департаменту по делам миграции передано предложение, в котором содержится просьба внести гражданина РФ и Болгарии Филиппа Киркорова в национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литву.

В представлении главы МИД Габриэлюса Ландсбергиса говорится, что известный исполнитель своими многократными посещениями Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

"Мы системно будем оценивать всех деятелей, которых Россия стремится использовать для пропаганды своей внешней политики и оказания влияния на жителей Литвы. Также не следует забывать и строго оценить и белорусских граждан, которые способствовали расправе с мирными протестующими", - отметил министр в рекомендации.

Позднее в понедельник он сказал журналистам, что окончательное решение по Киркорову предложено принять министру внутренних дел Агне Билотайте. Ландсбергис подчеркнул, что участие Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

Как сказал глава МИД, Киркоров, "по нашему предложению, не должен бывать в Литве". "Такое предложение мы представили МВД, окончательно решение в его руках", - добавил он.

Ландсбергис также подчеркнул, что нынешнее правительство должно "системно оценивать прибывающих в Литву в целом из таких государств, как Россия", и следует оценивать возможность внесения в "черный список" и других российских исполнителей, а также "представителей белорусского режима, ответственных за репрессии".

Дискуссии о расширении "черного списка" возникли после того, как выяснилось, что субсидии за несостоявшиеся культурные мероприятия были выделены литовским компаниям, планировавшим концерты российских исполнителей Филиппа Киркорова и Михаила Шуфутинского, отмечает агентство BNS.

Теги: #крым #артисты #литва #запрет
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