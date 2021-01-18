В Украине на водных объектах в день Крещения будут дежурить почти 2 тыс. спасателей – ГСЧС

В Украине в день Крещения, 19 января, на водных объектах по всей стране будут нести дежурство почти 2 тыс. спасателей и 375 единиц техники, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"19 января в Украине отмечается один из важнейших религиозных праздников - Крещение. Традиционно в этот день люди отправятся к водоемам, чтобы окунуться в ледяную воду. Для того, чтобы избежать при этом чрезвычайных событий, в каждом регионе определены официальные места, куда можно прийти и искупаться. Там дежурят спасатели, водолазы ГСЧС и медицинские работники. Всего на водоемах страны установлено более 600 спасательных постов со средствами спасения людей на воде", - указывается в сообщении.

Также накануне Крещения по всей стране специалисты Службы спасения проводили информационно-разъяснительную работу с гражданами касательно безопасного нахождения на замерзших реках и озерах, а также практические тренировки.