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14:35 18.01.2021

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

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Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

Выход Российской Федерации из Договора по открытому небу (ДОН) - это очередной пример реализации Россией внешнеполитического курса, направленного на уничтожение европейской архитектуры безопасности, разрушение международных режимов контроля над вооружениями и подрыв фундаментальных норм и принципов международного права, заявляют в Министерстве иностранных дел Украины.

"Россия грубо нарушала ДОН в течение 2009 - 2020 годов, в частности, путем сокращения зоны его применения через оккупацию частей территории Украины и Грузии. Украина неоднократно призывала РФ прекратить нарушение договора и восстановить зоны его применения в рамках суверенной украинской территории", - говорится в комментарии МИД Украины, опубликованном а понедельник.

В ведомстве подчеркнули, что Договор по открытому небу остается важным юридически обязывающим международным соглашением в сфере контроля над вооружениями, которое обеспечивает транспарентность между государствами-участниками путем осуществления наблюдательных полетов над территорией друг друга.

"Только в 2015-2020 годах Украина осуществила 50 наблюдательных полетов, приняла на своей территории 53 наблюдательные миссии, в частности 5-7 декабря 2018 года чрезвычайную миссию США в составе многонациональной команды наблюдателей США, Канады, Германии, Великобритании, Франции и Румынии с целью изучения и деэскалации ситуации в результате вооруженного нападения военно-морских и воздушных сил РФ на корабельно-катерную группу ВМС Украины в Керченском проливе 25 ноября 2018 года", - отметили в МИД Украины.

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в г.Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года - ОБСЕ). ДОН вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Эстония, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия. Договор предусматривает установление "режима открытого неба" - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.

В связи с длительными грубыми нарушениями договора со стороны России, 22 ноября 2020 года США были вынуждены выйти из ДОН. 15 января Министерство иностранных дел РФ объявило о начале процедуры выхода РФ из ДОН.

Теги: #рф #открытое_небо #мид
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