Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

В Черновицкой области зафиксированы осложнения движения транспорта в направлении Ивано-Франковской области в связи с акциями протеста, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"Полицейские зафиксировали перекрытия движения транспорта местными жителями в селах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршевцы и в г.Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На месте акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения.

Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.