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14:01 18.01.2021

Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

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Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

В Черновицкой области зафиксированы осложнения движения транспорта в направлении Ивано-Франковской области в связи с акциями протеста, сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

"Полицейские зафиксировали перекрытия движения транспорта местными жителями в селах Мамаивцы, Дубовцы, Берегомет, Неполоковцы, Оршевцы и в г.Кицмань. Непрерывно двигаясь по пешеходным переходам, граждане таким образом выражают недовольство тарифами на коммунальные услуги", - указывается в сообщении в соцсети Facebook.

На месте акций протеста работают сотрудники полиции Черновицкой области. Правоохранители следят за порядком и охраняют безопасность дорожного движения.

Во избежание заторов сотрудники полиции осуществляют отвод автотранспорта от мест проведения протестных собраний граждан.

 

Теги: #акции_протеста #черновицкая_область #полиция #тарифы
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