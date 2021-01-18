В ПЦУ призвали не считать украинской традицией купание в проруби на Крещение

Православная церковь Украины (ПЦУ) призвала не называть купание в прорубях на открытых водоемах в день Крещения давней украинской традицией, поскольку такой обычай до 1990-х годов в Украине никогда не фиксировался.

"У нашего народа такой традиции, связанной с праздником Богоявления, не было. Ни этнографы, ни историки еще до середины ХХ века не фиксировали якобы "традиционных" массовых ныряний украинцев в ледяную воду по случаю праздника Крещения Господня. Нет описания такого явления ни в древних источниках, ни в исследованиях о традициях казацкой Украины, ни в воспоминаниях людей старшего возраста", – сообщает пресс-служба ПЦУ на странице в Facebook в понедельник

Там отметили, что, исходя из наблюдений, массовые ныряния в воду на праздник Богоявления фактически появились во второй половине 1990-х - начале 2000-х годов. Поэтому этот обычай в Украине имеет новое, а не старинное происхождение. Историки связывают этот обычай с распространенной в России традицией нырять в холодную воду после бани, а также с распространением идей закалки организма, как части здорового образа жизни.

Также в ПЦУ назвали ошибочным мнение, что купание в ледяной воде "смывает грехи", аргументируя это тем, что акт окунания в воду не имеет ничего общего с праздником без осознанного раскаяния в грехах.

"Церковь не запрещает нырять в зимнюю воду, это право и выбор каждого. Но мы призываем не считать это действие церковным, связанным с празднованием Крещения Господня. Кто делает такой выбор - должен делать это осознанно и ответственно, тщательно взвешивая все "за" и "против": состояние здоровья, причины для такого поступка, возможные последствия, в частности, в условиях пандемии", – подчеркнули в пресс-службе.