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13:46 18.01.2021

Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

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Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

Кабинет министров Украины должен провести подготовку к началу вакцинации от Covid-19 по всем вопросам, включая информирование населения, заявил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании в понедельник.

"Первыми должны быть вакцинированы медработники, военные, люди пожилого возраста, поскольку они - в основной группе риска. Знаю, что Министерство здравоохранения активно готовится к подписанию первых контрактов. Люди должны знать четко, когда начинается вакцинация, как она будет происходить, и знать, что государство о них заботится", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вакцинация - это вызов для всего мира, и везде, в каждой стране правительства встречаются с новыми вызовами. Мы должны в первую очередь думать о людях", - подчеркнул он.

Теги: #вакцинация #зеленский
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