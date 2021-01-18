События

13:42 18.01.2021

Украинские и польские музейщики просят у ОБСЕ содействия в освобождении сотрудницы Горловского художественного музея

2 мин читать
Украинские и польские музейщики просят у ОБСЕ содействия в освобождении сотрудницы Горловского художественного музея

Украинский и польский национальные комитеты Международного совета музеев (ICOM) обратились за содействием в освобождении искусствоведа, научной сотрудницы Горловского художественного музея Елены Пех, которая с 2018 года удерживается российскими наемниками на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой области.

Текст обращения "от имени всей музейного сообщества Украины, а также от коллег из ICOM Poland", адресованный действующему председателю ОБСЕ Анн Линде и главе миссии ОБСЕ в Украине Хайди Грау, опубликован на странице Украинского национального комитета ICOM (ICOM Ukraine) в Facebook в понедельник.

"9 августа 2018 года в г.Горловка… была задержана наша коллега Елена Пех… В 2014 году вместе с несовершеннолетней дочерью она уехала из оккупированной территории в г.Одесса, но с 2016 года была вынуждена регулярно ездить в Горловку, чтобы заботиться о своей матери, которая нуждалась в медицинской помощи и уходе из-за ухудшения состояния здоровья. Во время одной из таких поездок Елену схватили и обвинили в "измене" и "шпионаже" подконтрольные России формирования. После задержания ее подвергали жестоким пыткам… На основании полученных под давлением показаний, в марте 2020 года ее "осудили" к 13 годам лишения свободы", - говорится в тексте обращения.

В документе отмечается, что Пех во время пыток пыталась совершить самоубийство, а в настоящее время она содержится в колонии №127 в г.Снежное.

"Елена Пех является заложницей… Украинская власть прилагает необходимые усилия для освобождения госпожа Пех, она включена в список удерживаемых лиц, которых предлагается взаимно освободить. К сожалению, запланированное в 2020 году освобождение так и не состоялось. Также, к сожалению, представители российской стороны не выполнили взятые на себя обязательства и не обеспечили доступ к пленникам представителей Международного комитета Красного Креста", - отмечают в Украинском национальном комитете ICOM.

В обращении содержится призыв к Линде "задействовать все рычаги ОБСЕ" для освобождения Пех. "Просим Вас воспользоваться своим влиянием, чтобы как можно скорее обеспечить доступ представителей МККК к госпоже Пех и другим пленникам. В частности, просим поднять этот вопрос через представителей ОБСЕ в Трехсторонний контактной группе на ближайшем заседании", - говорится в документе.

 

Теги: #сотрудница #музей #обсе #освобождение #обращение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:30 18.01.2021
Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину 19-20 января

Действующий председатель ОБСЕ Линде посетит Украину 19-20 января

04:08 16.01.2021
Харьковчанину, выстрелившему в котенка из пневматического оружия, грозит уголовная ответственность

Харьковчанину, выстрелившему в котенка из пневматического оружия, грозит уголовная ответственность

15:11 14.01.2021
Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

Новый председатель ОБСЕ посетит Украину на следующей неделе

04:41 13.01.2021
Денисова и шведский посол обсудили со освобождение около 110 находящихся в РФ и Крыму

Денисова и шведский посол обсудили со освобождение около 110 находящихся в РФ и Крыму

15:41 12.01.2021
Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

Зеленский пригласил Илона Маска посетить музей космонавтики им. Королева в Житомире

05:36 10.01.2021
Национальный музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте

Национальный музей Украины открыл новую витрину, посвященную 8-й полтавской медицинской роте

01:09 07.01.2021
Конгресс США очищен от демонстрантов, в ходе протестов задержали не менее 20 человек

Конгресс США очищен от демонстрантов, в ходе протестов задержали не менее 20 человек

18:40 02.01.2021
Освобождены похищенные в Ливии украинец и трое россиян

Освобождены похищенные в Ливии украинец и трое россиян

00:19 01.01.2021
Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

Епифаний в предновогоднем обращении призвал украинцев быть добрее и милосерднее к ближним

04:37 26.12.2020
Королева Елизавета II в рождественской речи: в самые темные времена есть надежда на рассвет

Королева Елизавета II в рождественской речи: в самые темные времена есть надежда на рассвет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

В ПЦУ призвали не считать украинской традицией купание в проруби на Крещение

Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

Найдены тела уже трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin – МИД

ПОСЛЕДНЕЕ

Выход РФ из Договора по открытому небу уничтожает европейскую архитектуру безопасности – МИД Украины

Жители Черновицкой области протестуют против повышения коммунальных тарифов, несколько дорог перекрыто - полиция

Среди 18 европейских стран по жесткости карантина в связи с COVID-19 Украина заняла 16-е место - совещание у Зеленского

В ПЦУ призвали не считать украинской традицией купание в проруби на Крещение

Правительство должно быть готово к началу вакцинации по всем вопросам – Зеленский

Неравный доступ к вакцинам от COVID-19 может привести к провалу в борьбе с пандемией - гендиректор ВОЗ

В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

Найдены тела уже трех погибших моряков с затонувшего у берегов Турции судна Arvin – МИД

Таиланд введет туристический сбор в $10

СБУ объявила в розыск главаря группировки боевиков т.н. "ЛНР", причастного к организации захвата здания Управления СБУ в Луганске в 2014 году

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА