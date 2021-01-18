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13:06 18.01.2021

В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

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В Бородянке почти три часа боролись с пожаром на торговом рынке

В ночь на 18 января в пгт Бородянка (Киевская обл.) произошел пожар на торговом рынке по ул. Вокзальная, сообщает ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киевской области в соцсети Facebook.

Уточняется, что сообщение о пожаре было получено в 03:01.

"На момент прибытия бойцов ГСЧС установлено, что огнем охвачено здание и территория торгового рынка ООО "БУДМАРС" по всей площади около 1700 кв. м, а также существует угроза распространения пламени на расположенные рядом торговые павильоны", - указывается в сообщении.

На место были дополнительно вызваны спасатели из пгт Клавдиево-Тарасово, пгт Песковка, пгт Гостомель и пгт Ворзель.

"Пожар локализован в 04:25, полностью ликвидирован в 5:55", - сообщают спасатели.

На месте работали 6 единиц техники и 30 человек личного состава ГСЧС.

Причина пожара устанавливается.

 

Теги: #киевская_область #гсчс #пожар
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